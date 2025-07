À quelques semaines de la présentation officielle de l’iPhone 17, le célèbre leaker Sonny Dickson a publié de nouvelles images de maquettes dévoilant une gamme potentielle de coloris pour les futurs modèles. Partagé sur Bluesky, le cliché montre notamment des iPhone 17 dans des teintes orange et bleu foncé — ce qui colle bien avec des rumeurs antérieures — mais aussi un modèle rose assez inattendu. Ce coloris ne figurait pas dans les fuites précédentes de Dickson, qui évoquaient plutôt des versions vert clair et violet, deux coloris pourtant absents de cette sélection de maquettes..

Les variantes de l’iPhone 17 Air et Pro se démarquent nettement des tons plus sobres de l’iPhone 16. Le noir, plus profond, contraste avec celui du modèle précédent, tandis que les bleus et roses affichent des nuances plus pastel. L’iPhone 17 Air en or clair apparaît presque beige sur les maquettes, et une teinte appelée « bleu-gris » vient s’ajouter à la palette. Les modèles Pro, quant à eux, introduisent des couleurs inédites comme l’orange et le bleu foncé. Ces maquettes représentent-elles vraiment les modèles de pré-production ? Si tel est le cas, alors la prochaine gamme d’iPhone affichera bien des coloris inédits. La gamme complète d’iPhone 17 devrait être présentée le 9 septembre prochain (selon les fuites).