Les iPhone 17 vont avoir le droit à un changement de design, du moins à l’arrière. Le leaker Sonny Dickson a publié des photos montrant des maquettes des smartphones qui se basent sur les fuites et autres rumeurs.

Pour la photo du modèle blanc, on retrouve dans l’ordre l’iPhone 17 Pro Max, l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Air et l’iPhone 17. Comme nous pouvons le voir, et comme les rumeurs l’ont déjà montré, il y aura un gros changement en ce qui concerne les deux iPhone 17 Pro. La principale modification concernera le bloc photo qui sera bien plus imposant que celui présent sur les iPhone existants. Le bloc occupera toute la largeur avec trois capteurs photo d’un côté et le flash, le micro arrière et le scanner LiDAR de l’autre.

Pour l’iPhone 17 Air, ce sera là aussi un bloc photo allongé. Mais on retrouvera un seul capteur photo d’un côté et le flash et le micro arrière de l’autre. Pour l’iPhone 17 standard, rien ne changerait semble-t-il.

Voici également les maquettes avec le coloris noir, montrant dans l’ordre l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 dummy units in black just surfaced. This year’s design is shaping up nicely. pic.twitter.com/zausX28gIi — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 23, 2025

L’iPhone 17 standard devrait être le modèle avec le moins de changements. Pas plus tard qu’hier, nous avons appris que l’iPhone 17 Air devrait avoir 12 Go de RAM, à l’instar des modèles Pro. En revanche, il se murmure que l’iPhone 17 standard pourrait rester à 8 Go, comme c’est le cas aujourd’hui avec l’iPhone 16.