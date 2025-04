Apple proposerait 12 Go de RAM sur au moins trois modèles de l’iPhone 17. Cela concernerait l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Tous les iPhone 16 embarquent 8 Go de RAM. Apple passerait donc une nouvelle étape avec les iPhone 17 en proposant 12 Go de RAM. Les rumeurs avaient déjà indiqué que les modèles Pro connaitraient un gain au niveau de la mémoire vive. Ici, la nouveauté est que l’iPhone 17 Air aurait le droit à la même amélioration, ce qui est un bon point pour les utilisateurs intéressés par ce téléphone annoncé comme étant très fin.

Qu’en est-il de l’iPhone 17 standard ? Kuo fait savoir qu’Apple a pour objectif de proposer 12 Go de RAM sur ce modèle, mais le fabricant pourrait finalement rester sur 8 Go. La raison ? Il y a un risque de pénurie, ce qui empêcherait d’avoir le gain de mémoire vive sur tous les modèles.

Dans tous les cas, Kuo assure que la situation s’améliorera l’année prochaine et que tous les iPhone 18 auront le droit à 12 Go de RAM, dont le modèle standard.

Le prix de vente moyen de 12 Go de RAM est environ 50 % plus élevé que celui de 8 Go selon l’analyste, ce qui favorise considérablement les principaux fournisseurs, à savoir Micron et SK Hynix.

Il est fort possible qu’Apple augmente la quantité de RAM pour améliorer l’usage d’Apple Intelligence. En effet, les IA ont besoin de beaucoup de RAM pour bien fonctionner.