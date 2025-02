Les rumeurs sur la gamme iPhone 17 Pro/Pro Max continuent de s’accumuler : l’analyste Jeff Pu revient à la charge et semble cette fois totalement sûr de ses sources puisqu’il réaffirme l’information selon laquelle les iPhone 17 Pro et Pro Max seront bien équipés en standard de 12 Go de RAM. Cette amélioration sensible (par rapport aux 8 Go des modèles Pro actuels) consoliderait les fonctionnalités basées sur l’IA (Apple Intelligence notamment) et contribuerait probablement à une augmentation globale de la capacité DRAM des smartphones (12 Go de RAM n’étant pas rares sur les modèles Android haut de gamme). A noter toutefois que d’autres analystes, à l’instar de Ming-Chi Kuo, suggèrent que seul le Pro Max bénéficiera de cette mise à niveau vers les 12 Go de RAM, tandis que le reste de la gamme, y compris l’iPhone 17 Slim, restera équipée de 8 Go de RAM.

Le passif de Kuo en matière de prévisions « hardware » rend son analyse un poil plus crédible, bien que les dernières déclarations de Pu s’alignent (en partie) sur des fuites précédentes. La possibilité qu’Apple dote les deux modèles Pro de 12 Go de RAM reste donc ouverte, mais aucune source totalement fiable n’a encore confirmé cette hypothèse. Le lancement de ces modèles étant prévu pour le mois de septembre 2025, davantage de détails devraient émerger au fil des prochains mois.