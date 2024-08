Deux informations voient le jour concernant l’iPhone 17 Pro Max, dont une qui vient clarifier une précédente rumeur concernant la quantité de RAM. Cela vient de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Hier, une rumeur venant d’un leaker chinois a indiqué que tous les iPhone 17 auraient le droit à 12 Go de RAM. Cela représenterait une différence notable quand on sait que tous les iPhone 16 embarqueraient 8 Go de RAM, ce qui représente déjà une amélioration par rapport aux iPhone 15. En effet, les iPhone 15 et 15 Plus ont 6 Go de RAM, là où les iPhone 15 Pro et Pro Max ont 8 Go de RAM. Cette quantité permet notamment de supporter Apple Intelligence.

Aujourd’hui, Kuo clarifie l’information en affirmant que seul l’iPhone 17 Pro Max aura 12 Go de RAM. Ainsi, les iPhone 17, iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Slim resteraient avec 8 Go de RAM. L’iPhone SE 4, attendu pour le début de 2025, aurait aussi cette quantité de mémoire vive.

D’autre part, l’iPhone 17 Pro Max aurait un système de refroidissement amélioré combinant la technologie de la chambre à vapeur et des feuilles de graphite, toujours selon Kuo. Les autres nouveaux iPhone de 2025 continueront à utiliser uniquement des feuilles de graphite pour la gestion thermique.

Kuo précise que le modèle Pro Max représente actuellement près de 40% des livraisons de nouveaux modèles d’iPhone et constitue la contribution la plus importante au chiffre d’affaires et au bénéfice d’Apple en ce qui concerne les produits. La stratégie de différenciation consistant à fournir les meilleures spécifications techniques pour le modèle Pro Max devrait se poursuivre.