L’iPhone SE 4 arrivera au printemps de 2025, selon de précédentes informations qui sont maintenant confirmées par Mark Gurman de Bloomberg.

Jusqu’à présent, l’analyste Ming-Chi Kuo et The Information évoquaient l’arrivée de l’iPhone SE 4 pour le début de 2025. Gurman, avec ses propres sources, va dans ce sens et parle d’une disponibilité pour le printemps de l’an prochain.

Les trois iPhone SE sortis jusqu’à présent ont vu le jour au mois de mars. On peut donc facilement deviner qu’Apple va conserver ce créneau pour le prochain modèle. D’autre part, The Information a récemment dévoilé que la production va débuter en octobre 2024, bien que la commercialisation interviendra plus tard.

Apple va proposer des changements notables avec l’iPhone SE 4. Le nouveau smartphone se reposerait sur le design général de l’iPhone 14. En comparaison, le modèle actuel reprend le design de l’iPhone 8. De fait, le nouveau modèle aura un écran OLED de 6,1 pouces, au lieu d’un écran LCD de 4,7 pouces. Il y aura également des bordures fines et la présence de Face ID à la place de Touch ID. Le bouton Home va aussi disparaître. On retrouvera en outre un port USB-C qui remplacera le port Lightning, la puce A18 et 8 Go de RAM pour Apple Intelligence, ainsi qu’un modem 5G d’Apple et un capteur photo de 48 mégapixels.

Quel sera le prix ? Le modèle actuel coûte 429 dollars aux États-Unis et 532,95 euros en France. Selon Gurman, l’iPhone SE 4 aura un tarif entre 400 et 500 dollars.