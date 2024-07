L’iPhone SE 4 fait de plus en plus parler de lui ces temps-ci et la dernière information en date concerne la production à grande échelle. Selon The Information, Apple va réellement la lancer à partir du mois d’octobre.

Concept

Sans surprise, une production réellement lancée à partir d’octobre signifie que l’iPhone SE 4 ne sera pas disponible aux côtés des iPhone 16, qu’Apple annoncera en septembre lors d’une keynote. Il faudra donc attendre le début de 2025 pour la commercialisation.

Un élément un peu surprenant est le créneau de sortie. Selon les informations du jour, le nouveau smartphone pourrait arriver avant le Nouvel An lunaire, qui débutera le 29 janvier 2025. Or, une récente fuite a suggéré une arrivée entre mars et mai 2025. Cela correspondrait davantage aux créneaux précédents où Apple a annoncé ses iPhone SE en mars.

Les rumeurs indiquent que l’iPhone SE 4 devrait avoir un écran OLED de 6,1 pouces et Face ID. Ce serait un changement notamment, puisque le téléphone aurait le même design que les iPhone modernes, c’est-à-dire un écran qui occupe presque toute la surface, des bordures fines, une dalle OLED au lieu du LCD et la fin du bouton Home avec Touch ID. D’autre part, on retrouverait un port USB-C au lieu du port Lightning et le même châssis à l’arrière que l’iPhone 16. Cela pourrait donc suggérer la présence de deux capteurs photo, avec 48 mégapixels pour le capteur principal.

Sous le capot, ce serait la puce A18 (comme les iPhone 16) et 6 ou 8 Go de RAM.

Enfin, le prix serait compris entre 499 et 549 dollars. Pour sa part, le modèle actuel a été disponible pour 429 dollars au lancement.