Les informations autour de l’iPhone SE 4 se précisent un peu plus avec les détails techniques dévoilés aujourd’hui par le leaker Ice Universe (qui a également partagé des élément sur les iPhone 17). Certaines sont similaires à ce qui a déjà été partagé ces derniers mois.

Concept

L’iPhone SE 4 devrait avoir un écran OLED de 6,06 pouces, contre une dalle LCD de 4,7 pouces pour le modèle actuel. Il s’agit donc d’un changement notable, aussi bien au niveau de la taille que de la technologie. Ce sera aussi l’occasion d’avoir un écran comme les iPhone modernes, c’est-à-dire avec Face ID et une dalle qui occupe presque toute la surface, au point que les bordures soient très fines. Cela marquera également la fin pour le bouton Home et donc Touch ID.

Le smartphone aurait également un port USB-C, la puce A18 (comme les iPhone 16), 6 ou 8 Go de RAM (LPDDR5), un châssis en aluminium et un capteur photo de 48 mégapixels à l’arrière. La sortie aurait lieu entre mars et mai 2025. En comparaison, l’actuel iPhone SE a vu le jour en mars 2022.

Vient enfin le prix. Le tarif serait compris entre 499 et 549 dollars. Pour sa part, le modèle actuel a été disponible pour 429 dollars au lancement. Il y aurait donc une hausse de prix cette fois, mais Apple justifiera probablement la différence par l’ajout d’un écran OLED, Face ID et la puce A18.