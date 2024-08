L’iPhone 17 devrait totalement effacer le gap avec les appareils haut de gamme Android en terme de RAM. Si l’on en croit une source proche de la supply chain, les deux modèles d’iPhone 17 Pro embarqueraient 12 Go de RAM, soit 4 Go de plus que les 8 Go de RAM (supposés) de la gamme iPhone 16. Ce serait aussi deux fois plus que l’actuelle gamme d’iPhone 15 Pro/Pro Max (6 Go de RAM), sachant que les fonctions d’IA d’Apple Intelligence nécessitent à minima 6 Go de RAM (et par conséquent sont uniquement disponibles sur l’iPhone 15 Pro).

« Si vous envisagez de passer à un iPhone alimenté par l’IA, l’iPhone 17 en 2025 pourrait être un meilleur choix, » a ainsi déclaré le leaker Phone Chip Expert sur la plateforme Weibo. « L’iPhone 16 de cette année ne dispose que de 8 Go de RAM, avec la plupart des traitements d’IA effectués dans le cloud. L’iPhone 17 de l’année prochaine aura 12 Go de RAM et davantage d’applications d’IA en périphérie. C’est un point à considérer pour ceux qui ont un budget limité et qui souhaitent mettre à niveau leur iPhone. »

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs font état d’un gros boost de RAM sur la gamme d’iPhone 17, mais jusqu’ici il n’était question que des iPhone 17 Pro alors que notre leaker du jour laisse clairement comprendre que les 12 Go seront disponibles sur les 4 modèles d’iPhone (iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max)