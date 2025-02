Les toutes dernières fuites sur la prochaine gamme d’iPhone 17/17 Pro/17 Air « confirment » les rumeurs précédentes sur les nouveaux blocs photo. Digital Chat Station avait lancé les premières salves à ce sujet au mois de décembre 2024, suivi par des rendus CAO publiés par Majin Bu et des fuites d’étuis de Sonny Dickson. Ce dernier a renforcé cette hypothèse en partageant ses propres schémas CAO, ce qui ajoute évidemment du poids à l’idée qu’Apple adoptera ce changement de design. L’analyste réputé Ming-Chi Kuo a lui aussi abdondé dans le sens d’un nouveau design, et seul Mark Gurman de Bloomberg reste encore sur la réserve.

Everyone seems to be sharing the same iPhone 17 CAD, so I thought I’d share the ones I’ve seen. Do we like this design? pic.twitter.com/IttxjgDhnb

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) February 28, 2025