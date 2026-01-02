Il y a quelques jours, Apple avait annoncé que « quelque chose d’énorme » allait arriver sur Apple Fitness+ en ce début de 2026. Les nouveautés sont maintenant dévoilées avec de nouveaux exercices sportifs.

L’Apple Watch est utile pour profiter d’Apple Fitness+

Une analyse menée via une étude auprès de 100 000 participants démontre que les possesseurs d’Apple Watch résistent mieux au phénomène du « Quitter’s Day », ce moment critique où la majorité des résolutions de la nouvelle années sont abandonnées. Les données révèlent que 80 % des utilisateurs ayant augmenté leur activité début janvier maintiennent cet effort durant les mois suivants.

Pour capitaliser sur cette dynamique, Apple lance deux initiatives. Il y a d’abord le défi Strava « Quit Quitting ». Pour la première fois, les utilisateurs peuvent débloquer un badge Apple Watch dans l’application Strava en enregistrant 12 séances d’entraînement durant le mois de janvier. Aussi, le trophée « Bonne année » fait ses débuts. Cette récompense en édition limitée est offerte à ceux qui ferment leurs trois anneaux d’activité pendant sept jours consécutifs.

D’autres nouveautés au programme

Dès le 5 janvier, Apple Fitness+ intègre quatre programmes conçus pour éliminer l’incertitude liée à la planification des séances. Ces parcours guidés visent différents profils, du débutant à l’athlète confirmé :

Make Your Fitness Comeback : un plan de quatre semaines combinant la force, l’entraînement fractionné de haute intensité et le yoga pour reprendre le sport en douceur.

un plan de quatre semaines combinant la force, l’entraînement fractionné de haute intensité et le yoga pour reprendre le sport en douceur. Build a Yoga Habit : des séances de 10 minutes pour intégrer la flexibilité et la gestion du stress au quotidien.

des séances de 10 minutes pour intégrer la flexibilité et la gestion du stress au quotidien. Back-to-Back Strength and HIIT : un programme intensif de trois semaines alternant renforcement et cardio sans temps de pause.

un programme intensif de trois semaines alternant renforcement et cardio sans temps de pause. Strength Basics : un module éducatif disponible le 12 janvier pour maîtriser les fondamentaux de la musculation.

L’expérience est complétée par de nouveaux contenus culturels. La série « Artiste à l’honneur » propose des playlists dédiées à KAROL G et Bad Bunny, tandis que la fonction Marcher accueille des personnalités comme Penn Badgley, Mel B et Michelle Monaghan pour accompagner les utilisateurs lors de leurs sorties.