Le compte Instagram officiel d’Apple Fitness+ a publié une vidéo énigmatique promettant de grands projets pour 2026. Dans ce clip promotionnel, plusieurs entraîneurs du service sportif brandissent des journaux affichant des titres évocateurs :

Quels sont les projets d’Apple Fitness+ pour la nouvelle année ?

Quelque chose d’énorme arrive sur Apple Fitness+

Le compte à rebours commence. Apple Fitness+ 2026 est presque là

Les projets pour 2026 restent secrets, pour l’instant

Du nouveau pour Apple Fitness+ en 2026

Si le titre « Les projets pour 2026 restent secrets, pour l’instant » reste flou, les rumeurs persistantes orientent les regards vers un service Santé+ (Health+). Cette nouvelle plateforme s’appuierait sur l’intelligence artificielle pour offrir des recommandations de santé sur mesure et un coaching personnalisé.

Cependant, cette technologie devrait dépendre de la future version de Siri basée sur un grand modèle de langage (LLM), dont le déploiement n’est pas attendu avant la mise à jour iOS 26.4 au printemps. Il est donc peu probable que cette nouveauté soit dévoilée d’ici les prochaines semaines avec l’annonce d’Apple Fitness+.

Tout porte à croire qu’une présentation aura lieu dès le 1er janvier 2026. Plutôt que la refonte complète via l’IA, il pourrait s’agir dans un premier temps d’un nouveau programme d’entraînement ou d’une promotion spéciale conçue pour aider les utilisateurs à tenir leurs bonnes résolutions.

Cette communication coïncide également avec le lancement du défi d’activité avec l’Apple Watch qui débutera avec le passage à 2026. Le teasing actuel pourrait donc être directement lié à cet événement communautaire visant à motiver les utilisateurs sportifs dès le début du calendrier.