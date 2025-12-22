Comme chaque début d’année, Apple va proposer un défi pour les détenteurs d’une Apple Watch. Au début de 2026, ils pourront avoir un trophée.

Un défi pour débuter 2026

Voici ce qu’indique Apple dans ses notes pour le passage à l’année 2026 :

Commencez l’année en beauté et restez actif ! Obtenez cette récompense en bouclant les trois anneaux d’activité pendant sept jours consécutifs en janvier.

Vous pouvez relever le défi avec votre Apple Watch en utilisant n’importe quelle application qui enregistre des données dans l’application Forme de votre iPhone. Ces défis d’activité ont pour but de promouvoir l’utilisation de l’Apple Watch pour le suivi de la condition physique et incitent les utilisateurs à tirer parti des fonctionnalités d’entraînement de l’appareil.

Les propriétaires d’Apple Watch devront atteindre leurs objectifs quotidiens en matière de position debout, d’exercice et d’activité physique pendant sept jours consécutifs à n’importe quel moment au cours du mois de janvier pour obtenir la récompense du Nouvel An.

Comme pour tous les défis Apple Watch, Apple propose des autocollants animés qui vont avec. Ces autocollants peuvent notamment être utilisés au sein d’une conversation iMessage.

Pour information, le défi d’Apple pour accueillir la nouvelle année a lieu chaque année en janvier. Il fait partie des nombreux défis proposés par Apple tout au long de l’année pour encourager les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de remise en forme et à rester actifs.