Apple a retiré la configuration de 512 Go de RAM du Mac Studio. La machine plafonne désormais à 256 Go, avec des délais de livraison s’étendant jusqu’en mai pour cette option haut de gamme. La pénurie mondiale de mémoire vive est la cause probable de cette suppression, qui s’accompagne au passage d’une hausse de prix notable.

Le passage de 96 Go à 256 Go de RAM sur le Mac Studio coûtait 2 000 euros. Cette mise à niveau est désormais facturée 2 500 euros, soit une hausse de 25 %. Les configurations disponibles s’échelonnent de 36 Go à 256 Go de RAM, contre 512 Go au maximum auparavant, les options les plus élevées étant réservées à la puce M3 Ultra.

La pénurie de RAM a un impact mondial

La crise de l’approvisionnement en RAM commence à peser sur l’ensemble du marché. Apple dispose d’un avantage structurel pour en limiter l’impact sur ses clients : sa taille lui permet de mieux sécuriser les stocks disponibles en comparaison avec les constructeurs plus modestes. Aussi, le fabricant d’iPhone peut absorber des coûts de la mémoire plus élevés à court terme. Les fabricants de PC et de smartphones, en revanche, pourraient subir des répercussions plus visibles sur leurs gammes et leurs tarifs dans les prochains mois.

La demande pour le Mac Studio joue également un rôle dans les délais allongés. La machine attire notamment une clientèle croissante cherchant à faire tourner des agents d’intelligence artificielle en local, un cas d’usage exigeant en mémoire vive.

En outre, le nouveau Mac Studio avec les puces M5 Max et M5 Ultra devrait normalement sortir cette année. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.