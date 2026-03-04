Apple vient de proposer au téléchargement la mise à jour iOS 26.3.1 (23D8133) sur iPhone et iPadOS 26.3.1 sur iPad. Nous avons également le droit à macOS 26.3.1 (build 23D8133) sur Mac.

Disponibilité d’iOS 26.3.1 et macOS 26.3.1

Quelles sont les nouveautés d’iOS 26.3.1 ? Voici les notes d’Apple :

Cette mise à jour étend la prise en charge des moniteurs externes pour inclure le Studio Display (2026) et le Studio Display XDR, ainsi que des correctifs pour votre iPhone.

Les Studio Display et Studio Display XDR ont été annoncés hier. Les précommandes ont ouvert aujourd’hui pour les deux écrans. Leur commercialisation se fera le 11 mars.

On notera qu’Apple parle de « correctifs pour votre iPhone », mais il n’y a malheureusement pas plus d’informations sur le sujet. Il faudra donc se contenter de cette courte déclaration sur le sujet.

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. iOS 26.3.1 va apparaître et vous pourrez lancer le téléchargement puis procéder à son installation. Sinon, vous pouvez vous rendre sur notre page dédiée pour télécharger manuellement le firmware et procéder à l’installation via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

Du côté du Mac, il y a macOS 26.3.1 là aussi pour supporter les Studio Display et Studio Display XDR. Rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels pour découvrir macOS 26.3.1 et procéder à son installation.