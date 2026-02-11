Apple rend aujourd’hui disponibles les mises à jour iOS 18.7.5 (build 22H311) sur iPhone, iPadOS 18.7.5 sur iPad, ainsi que macOS Sequoia 15.7.4 (build 24G517) et macOS Sonoma 14.8.4 (build 23J319) sur Mac. Cela concerne les anciens appareils qui ne peuvent pas installer iOS 26 ou macOS Tahoe 26.

Des mises à jour qui bouchent des failles de sécurité

Il n’y a pas de nouveautés ici, mais Apple vient boucher plusieurs failles de sécurité. Pour ce qui est d’iOS 18.7.5, Apple annonce avoir bouché un total de 37 vulnérabilités. Cela concerne les composants suivants :

Accessibilité

Livres

CFNetwork

CoreAudio

CoreMedia

ImageIO

Kernel (noyau)

LaunchServices

Libexpat

Libnetcore

Sous-titres en direct

Mail

Messages

Model I/O

Multi-Touch

Safari

Sandbox

Profils sandbox

Captures d’écran

Raccourcis

Spotlight

StoreKit

UIKit

Contrôle vocal

VoiceOver

WebKit

Wi-Fi

Pour ce qui est de la mise à jour macOS Sonoma 14.8.4, Apple dit avoir bouché un total de 42 failles de sécurité, certaines étant communes avec iOS 18.7.5. Et pour macOS Sequoia 15.7.4, Apple a bouché 36 failles de sécurité.

Il est fortement recommandé de mettre à jour votre iPhone, iPad ou Mac pour avoir les derniers correctifs de sécurité.

Dans le même temps, Apple a proposé les mises à jour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3. Elles aussi bouchent des failles de sécurité. Rien qu’iOS 26.3 en bouche 39. L’ensemble vient aussi bloquer une vulnérabilité qui a déjà été exploitée par des hackers.