iOS 18.7.5, macOS 15.7.4 et macOS 14.8.4 sont disponibles pour boucher des failles
Apple rend aujourd’hui disponibles les mises à jour iOS 18.7.5 (build 22H311) sur iPhone, iPadOS 18.7.5 sur iPad, ainsi que macOS Sequoia 15.7.4 (build 24G517) et macOS Sonoma 14.8.4 (build 23J319) sur Mac. Cela concerne les anciens appareils qui ne peuvent pas installer iOS 26 ou macOS Tahoe 26.
Des mises à jour qui bouchent des failles de sécurité
Il n’y a pas de nouveautés ici, mais Apple vient boucher plusieurs failles de sécurité. Pour ce qui est d’iOS 18.7.5, Apple annonce avoir bouché un total de 37 vulnérabilités. Cela concerne les composants suivants :
- Accessibilité
- Livres
- CFNetwork
- CoreAudio
- CoreMedia
- ImageIO
- Kernel (noyau)
- LaunchServices
- Libexpat
- Libnetcore
- Sous-titres en direct
- Messages
- Model I/O
- Multi-Touch
- Safari
- Sandbox
- Profils sandbox
- Captures d’écran
- Raccourcis
- Spotlight
- StoreKit
- UIKit
- Contrôle vocal
- VoiceOver
- WebKit
- Wi-Fi
Pour ce qui est de la mise à jour macOS Sonoma 14.8.4, Apple dit avoir bouché un total de 42 failles de sécurité, certaines étant communes avec iOS 18.7.5. Et pour macOS Sequoia 15.7.4, Apple a bouché 36 failles de sécurité.
Il est fortement recommandé de mettre à jour votre iPhone, iPad ou Mac pour avoir les derniers correctifs de sécurité.
Dans le même temps, Apple a proposé les mises à jour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3. Elles aussi bouchent des failles de sécurité. Rien qu’iOS 26.3 en bouche 39. L’ensemble vient aussi bloquer une vulnérabilité qui a déjà été exploitée par des hackers.