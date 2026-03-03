Une fuite venant du site d’Apple a confirmé que le MacBook low-cost aura pour nom « MacBook Neo » et voilà maintenant que quelques caractéristiques sont connues.

Quelques détails pour le MacBook Neo

Le document réglementaire mis en ligne puis rapidement retiré par Apple révèle que le MacBook Neo aura le droit à deux ports USB-C. On retrouvera également un port MagSafe afin de charger le Mac portable. Il faut d’ailleurs s’attendre à ce que le câble magnétique MagSafe soit coloré pour correspondre aux différents coloris de l’ordinateur. Le document ne permet pas encore de confirmer les couleurs qu’Apple proposera, mais les rumeurs ont fait état du jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent et gris foncé.

D’autre part, le document révèle que le MacBook Neo supportera le Wi-Fi 7. En revanche, il n’inclurait pas la puce N1 d’Apple qui gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread. Pour le Mac portable low-cost, il faudrait s’attendre à une puce venant de MediaTek pour gérer le Wi-Fi et le Bluetooth.

Le document réglementaire d’Apple ne permet pas d’en savoir plus pour le moment. Néanmoins, de précédentes fuites ont déjà été l’occasion d’avoir quelques détails. Le MacBook low-cost devrait embarquer la puce A18 Pro (déjà présente dans l’iPhone 16 Pro) et avoir un écran de 12,9 pouces.

En toute logique, Apple annoncera le MacBook Neo demain à 15 heures. Nous avons déjà eu plusieurs annonces hier et aujourd’hui à 15 heures :