Apple annonce le MacBook Air avec la puce M5 avec des écrans de 13 et 15 pouces. Le stockage de base passe à 512 Go, soit le double de la génération précédente, et le modèle est désormais configurable jusqu’à 4 To pour la première fois.

Ce que propose le MacBook Air M5

La puce M5 embarque un CPU (processeur) 10 cœurs et un GPU (partie graphique) jusqu’à 10 cœurs avec un accélérateur neuronal dans chaque cœur pour des performances IA jusqu’à 4 fois supérieures à celles du MacBook Air M4 et jusqu’à 9,5 fois supérieures à celles du MacBook Air M1. La bande passante mémoire unifiée atteint 153 Go/s, soit une progression de 28 % par rapport à M4, pour un multitâche plus fluide et des lancements d’applications plus rapides. Le SSD offre des débits lecture/écriture deux fois plus rapides que la génération précédente, ce qui accélère l’import de bibliothèques photo volumineuses ou l’exécution de modèles IA en local.

Le GPU bénéficie également de cœurs shader améliorés et d’un moteur de ray tracing de troisième génération, renforçant les performances en jeu et en rendu 3D.

L’autonomie atteint jusqu’à 18 heures, soit 6 heures de plus qu’un MacBook Air Intel. Le design sans ventilateur reste entièrement silencieux dans un châssis en aluminium fin et léger. La puce N1 conçue par Apple apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 pour une connectivité sans fil améliorée. La connectivité comprend deux ports Thunderbolt 4 avec support jusqu’à deux écrans externes, ainsi que MagSafe pour la charge dédiée.

L’écran Liquid Retina de 13,6 ou 15,3 pouces propose 500 nits de luminosité et supporte un milliard de couleurs. Le tout tourne sous macOS Tahoe avec les fonctionnalités Apple Intelligence, accompagné d’une webcam de 12 mégapixels avec Cadre centré et d’un système audio avec audio spatial et Dolby Atmos.

Prix et date de sortie

Le MacBook Air M5 sera disponible en précommande dès le 4 mars avec plusieurs coloris : bleu ciel, argent, lumière stellaire et minuit. Le modèle de 13 pouces commence à 1 199 euros, là où celui de 15 pouces commence à 1 499 euros. La commercialisation se fera le 11 mars.

À noter qu’Apple a également annoncé aujourd’hui le MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max.