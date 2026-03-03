Apple annonce le nouveau MacBook Pro de 14 et 16 pouces embarquant les puces M5 Pro et M5 Max. Les deux puces inaugurent une Fusion Architecture inédite qui combine deux matrices dans un seul système sur puce et ce sont les premières d’Apple à intégrer un accélérateur neuronal dans chaque cœur du GPU (partie graphique).

Les nouveautés du MacBook Pro M5 Pro et M5 Max

Les puces M5 Pro et M5 Max partagent un CPU (processeur) jusqu’à 18 cœurs composé de 6 super cœurs (présentés par Apple comme les plus rapides du monde) et de 12 cœurs de performance, pour un gain de vitesse allant jusqu’à 30 % par rapport à la génération M4. La progression est encore plus marquée sur les tâches IA : un traitement des requêtes LLM jusqu’à 4 fois plus rapide qu’avec M4 Pro et M4 Max et une génération d’images IA jusqu’à 8 fois plus rapide qu’avec M1 Pro et M1 Max. Les performances graphiques progressent de 50 % par rapport à M4 Pro et M4 Max, permettant aux artistes 3D et VFX de travailler en temps réel sur des scènes complexes.

La mémoire unifiée atteint des niveaux inédits sur un Mac portable. La puce M5 Pro supporte jusqu’à 64 Go avec une bande passante de 307 Go/s, tandis que la puce M5 Max monte jusqu’à 128 Go à 614 Go/s, ouvrant la voie à l’entraînement local de modèles IA personnalisés et aux projets vidéo les plus lourds. Le SSD atteint des débits de lecture/écriture jusqu’à 14,5 Go/s, soit deux fois plus rapide que la génération précédente.

La différenciation entre les deux puces suit une logique claire : M5 Pro cible les développeurs, photographes et professionnels exécutant des flux de travail complexes, tandis que M5 Max s’adresse aux ingénieurs et créatifs qui poussent les limites absolues de la machine.

Autonomie, connectivité et stockage en hausse

L’autonomie atteint jusqu’à 24 heures, soit 13 heures de plus qu’un MacBook Pro Intel équivalent et 3 heures de plus qu’un modèle M1 selon Apple. La charge rapide via USB-C 96 W ou supérieur permet d’atteindre 50 % en 30 minutes.

Le stockage de base augmente sur tous les modèles : 1 To sur le MacBook Pro 14 pouces avec M5, 1 To sur le MacBook Pro M5 Pro et 2 To sur le MacBook Pro M5 Max. La connectivité s’articule autour de trois ports Thunderbolt 5 pour les transferts à haute vitesse, un port HDMI compatible jusqu’en 8K, un lecteur de carte SDXC et MagSafe 3 avec charge rapide. La puce M5 Pro pilote jusqu’à deux écrans externes haute résolution, là où la puce M5 Max en gère jusqu’à quatre.

La puce N1 conçue par Apple apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 pour des connexions sans fil plus fiables et performantes. L’écran Liquid Retina XDR affiche jusqu’à 1 600 nits en HDR et 1 000 nits pour le contenu SDR, avec une option de nano-texturé. La caméra de 12 mégapixels avec Cadre centré, les micros de qualité studio et le système à six haut-parleurs complètent la fiche. Le tout tourne sous macOS Tahoe.

Prix et date de sortie

Le MacBook Pro M5 Pro et M5 Max sera disponible en précommande dès le 4 mars à 15h15. Le modèle 14 pouces débute à 1 899 euros, là où le modèle 16 pouces commence à 2 999 euros. Les coloris sont noir sidéral et argent. La commercialisation se fera le 11 mars.