C’est la fin pour Palm Royale : Apple TV a décidé d’annuler sa série après deux saisons. Le service de streaming ne va pas accorder une saison 3, selon Deadline.

Palm Royale s’arrête sur Apple TV

Comme souvent lors de ces annulations, Apple TV ne communique pas publiquement la raison. Mais on peut se douter que c’est lié à l’audience de la série. Il est également possible que les critiques aient joué un rôle. En France, la série est notée 3,5/5 par le public et 3,3/5 par la presse sur AlloCiné. Aux États-Unis, la note sur IMDb est de 6,8/10 et le score sur Rotten Tomatoes de 60 %. Ce n’est pas mauvais, mais c’est loin d’être excellent, c’est certain.

Malgré tout, Palm Royale a eu le droit à 11 nominations pour les Emmy Awards, l’équivalent des Oscars pour le monde de la télévision. La série a notamment été nommée dans les catégories de meilleure série télévisée de type comédie, meilleure actrice dans une série de type comédie (Kristen Wiig) et meilleure actrice dans un second rôle (Carol Burnett). En l’occurrence, la série a obtenu une victoire avec l’Emmy de la meilleure musique originale de générique.

Le casting de la série comprend Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy et Carol Burnett.

Palm Royale raconte l’histoire de Maxine Simmons (Kristen Wiig) qui essaie de se faire une place dans les hautes sphères de la société de Palm Beach. Tandis que Maxine cherche à passer la barrière infranchissable entre les modestes et les nantis dans le contexte explosif de l’année 1969, la série pose une question toujours aussi actuelle : à quel point peut-on sacrifier sa propre personnalité pour avoir la même chose que les autres ? Palm Royale est un hommage à toutes les personnes qui doivent se battre pour trouver leur place.

Les deux saisons restent disponibles en streaming sur Apple TV.