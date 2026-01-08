La dynamique d’Apple TV lors de la saison des récompenses se confirme. La plateforme de streaming vient de s’illustrer aux 32e Actor Awards, où sa comédie phare The Studio s’impose comme la série la plus nommée toutes catégories confondues. Une performance remarquable qui renforce la position d’Apple parmi les acteurs majeurs de la création audiovisuelle.

Un succès critique avant une cérémonie très attendue

Les Actor Awards – nouveau nom pour les prix SAG-AFTRA – se distinguent par un principe simple : les acteurs récompensant leurs pairs. La cérémonie, qui sera diffusée en direct sur Netflix au mois de mars, a dévoilé sa liste de nominations en amont, ce qui laisse présager une soirée particulièrement favorable à Apple.

Parmi les productions mises en avant, The Studio décroche cinq nominations, un record cette année pour une série. La comédie surpasse ainsi des concurrents bien installés comme The Bear, Hacks ou bien encore Only Murders in the Building.

Des nominations majeures pour les acteurs de « The Studio »

La série se distingue notamment dans les catégories individuelles. Deux acteurs masculins et deux actrices sont nommés pour leurs performances respectives, tandis que la distribution complète figure également parmi les meilleures interprétations collectives de l’année. Cette reconnaissance souligne la force de l’écriture de la série, mais aussi la cohésion et la qualité du casting.

Les nominations pour The Studio :

Catégorie meilleur actrice dans une série de comédie :

Kathryn Hahn (dans le rôle de maya mason)

Catherine O’Hara (dans le rôle de patty leigh)

Catégorie meilleur acteur dans une série de comédie :

Ike Barinholtz (dans le rôle de Sal Saperstein)

Seth Rogen (dans le rôle de Matt Remick)

L’ensemble du casting de The Studio est lui aussi nommé.

12 nominations au total

Apple place par ailleurs d’autres talents à l’honneur, avec des nominations pour Rhea Seehorn (Pluribus), Britt Lower (Severance), Billy Crudup (The Morning Show), Gary Oldman (Slow Horses), Kristen Wiig (Palm Royale), l’ensemble du cast de Severance et même le cast de cascadeurs pour le film F1, confirmant ainsi la diversité et la qualité du catalogue Apple TV.

À l’approche des Golden Globes et d’autres grands rendez-vous de l’industrie, cette pluie de nominations valide la stratégie ambitieuse d’Apple dans le secteur du streaming : miser sur des séries originales capables de séduire à la fois le public et les professionnels, et inscrire durablement Apple TV parmi les références du streaming premium.