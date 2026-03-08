Pour promouvoir le tout nouveau MacBook Neo annoncé cette semaine, Apple a adopté une stratégie sur TikTok qui est radicalement différente de ses habitudes afin d’attirer les jeunes (Gen Z) : des vidéos volontairement étranges, publiées depuis jeudi par séries de trois, chacune associée à l’un des coloris rose poudré, jaune agrume et Indigo (bleu) L’ordinateur portable étant également disponible en argent, une nouvelle série de vidéos pourrait suivre.

Des vidéos particulières d’Apple sur TikTok

Le contenu est intentionnellement absurde : un citron qui reçoit un appel FaceTime d’un citron vert, l’icône du Finder du Mac qui rougit, des agrumes dans de l’eau pétillante, un lever de soleil rosé sur fond de son de démarrage du Mac ou encore des images d’archives de la présentation du Macintosh original en 1984. Apple a également diffusé une vidéo en direct (ou live) intitulée « Une pause matcha avec le MacBook Neo », lors de laquelle une figurine 3D inspirée de l’icône du Finder a fait une apparition, reprise ensuite dans une image postée sur le compte TikTok.

Les commentaires oscillent entre la perplexité totale, certains se demandant si le compte Apple a été piraté, et l’adhésion enthousiaste de ceux qui ont saisi le parti pris. Autre signal notable : Apple autorise les commentaires sur ces vidéos, une pratique que la marque évitait jusqu’ici. L’idée est clairement de créer de l’engagement et ça fonctionne pour l’instant.

La cohérence de la démarche est évidente : à 699 euros (et même 599 euros pour les étudiants), le MacBook Neo cible une audience jeune et Apple l’assume pleinement dans son choix de ton et de marketing.

Pour rappel, le MacBook Neo est disponible en précommande chez Amazon, à la Fnac, chez Boulanger et chez Darty, avec les premières livraisons qui auront lieu le 11 mars.