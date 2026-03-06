La plateforme de streaming Apple TV s’aventure sur un terrain encore peu exploré dans son catalogue : le true crime. Le service prépare la sortie de Twisted Yoga, une nouvelle docu-série en trois épisodes qui dévoile les coulisses troublantes d’un réseau international de trafic sexuel dissimulé derrière des écoles de yoga tantrique.

Disponible sur le service le 13 mars 2026, cette production en trois parties marque une évolution dans la stratégie éditoriale d’Apple TV, jusqu’ici davantage associée à la science-fiction, aux thrillers psychologiques et aux grandes séries dramatiques.

Une enquête sur un scandale international

Twisted Yoga s’intéresse à l’histoire d’un mouvement spirituel qui promettait bien-être et éveil intérieur à ses adeptes. Mais derrière cette façade de développement personnel se cacherait un système bien plus sombre.

La série suit plusieurs élèves attirés par les promesses d’équilibre et de paix intérieure proposées par ces centres de yoga. Leur quête les conduit finalement vers Gregorian Bivolaru, un gourou d’origine roumaine accusé d’avoir orchestré un réseau international d’exploitation sexuelle.

À travers témoignages, archives et enquêtes, le documentaire retrace comment ce mouvement a pu attirer et manipuler des disciples pendant des années.

Une production portée par des spécialistes du documentaire

Des producteurs récompensés aux Emmy Awards

La docu-série est produite par les lauréats des Emmy Awards Simon Chinn et Jonathan Chinn, aux côtés de Bernadette Higgins. Leur expérience dans les documentaires d’investigation est un gage de sérieux et renforce la dimension journalistique du projet.

Une réalisation habituée aux enquêtes sensibles

La réalisation est confiée à Rowan Deacon, ce dernier étant connu pour ses documentaires Jimmy Savile: A British Horror Story ou How to Die: Simon’s Choice. Son approche narrative privilégie généralement l’exploration approfondie des dérives liées au pouvoir et aux manipulations psychologiques… ce qui est bien le thème de Twisted Yoga.