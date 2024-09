« Suite à la disparition de leur fille, les Klatt décident de prendre les choses en main et élaborent un plan insensé : espionner le voisinage. Les apprentis espions vont mettre au jour une kyrielle de secrets stupéfiants. » Voilà le pitch de Where’s Wanda, une production allemande qu style franchyement décalé, entre la comédie et le drame. Au casting, Heike Makatsch (“Love Actually,” “Hilde,” “I’ve Never Been to New York”), Axel Stein (“The Vault” / titre original “Way Down,” “Not My Day”), Lea Drinda (”The Gryphon,” “We Children from Bahnhof Zoo”), Leo Simon, Palina Rojinski (“Welcome to Germany,” “Nightlife”) ainsi que Nikeata Thompson (“How to Dad »).



La série est dirigée par le tandem Christian Ditter (“How to be Single,” “Love, Rosie,” “Girlboss,” “Biohackers”) et Tobi Baumann (“Faking Hitler,” “Pastewka,” “Die Wespe”), et le scénario est l’oeuvre d’Oliver Lansley (“Flack,” “Whites,” “FM”). Le script est basé sur une histoire de Zoltan Spirandelli (“Vaya con Dios,” “Lulu”). Les producteurs exécutifs sont Nataly Kudiabor (“Arthur‘s Law,” “The Mopes”) et Sebastian Werninger (“The Physician,” “Deutschland83,” “All About Me”). Where’s Wanda est la première série Apple TV+ tournée en langue allemande.