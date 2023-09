Apple TV+ annonce aujourd’hui Where’s Wanda?, qui se veut être sa toute première série allemande. Le service de streaming propose déjà des productions européennes, dont la série britannique Trying et la série franco-anglaise Liaison avec Vincent Cassel et Eva Green.

Dedo et Carlotta formaient une famille normale, mais après avoir attendu en vain que la police ramène leur fille de 17 ans, Wanda, disparue il y a plusieurs mois sans laisser de traces, ils ont décidé de prendre les choses en main. Avec l’aide de leur fils Ole, féru de technologie, qui les aide à se procurer des appareils de surveillance, ils se déguisent en employés d’une entreprise d’électricité et mettent sur écoute d’abord leur quartier, puis la moitié de leur banlieue, découvrant que derrière les portes closes, aucun de leurs voisins n’est celui qu’ils prétendent être.

Le casting comprend Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda, Leo Simon, Palina Rojinski, Nikeata Thompson, Devid Striesow, Joachim Król, Jasmin Shakeri et Kostja Ullmann. La série est réalisée par Christian Ditter et Tobi Baumann, avec un scénario écrit par Oliver Lansley qui s’inspire d’une histoire de Zoltan Spirandelli.

Il n’est pour le moment pas précisé quand la série Where’s Wanda? sera disponible sur Apple TV+.