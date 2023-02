Apple TV+ tient enfin sa série française. Liaison est une série d’espionnage dans la plus pure tradition du genre, et surtout, avec Vincent Cassel et Eva Green en vedettes. Le pitch donne le ton : « Deux agents, anciens amants, doivent s’unir pour contrer des cyberattaques internationales qui menacent le Royaume-Uni tout en affrontant les secrets enfouis de leur relation explosive. » Vincent Cassel interprète l’agent Gabriel, ex amant donc d’une autre agent, Alison (Eva Green). Le casting comprend aussi l’acteur Gérard Lanvin, Irène Jacob ou bien encore Peter Mullan.



Du beau monde donc pour une série ambitieuse mais qui aura fort à faire pour opposer une vrai concurrence à Slow Horses, la géniale série d’espionnage avec Gary Oldman dans le rôle de l’agent désabusé Jackson Lamb. On note que Liaison a été tourné en plusieurs langues et que les langues originales sont préservées dans la série (nombreux sous titrages donc). Seul le premier épisode de Liaison est disponible aujourd’hui sur Apple TV+ ; les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi.