Apple TV+ croit réellement en sa série Trying, au point que le service de streaming annonce la renouveler pour une saison 4. Pour rappel, il s’agit de la première série britannique sur la plateforme.

Dans la troisième saison, Nikki, jouée par Esther Smith, et Jason, joué par Rafe Spall, se réveillent en tant que nouveaux parents de deux enfants qu’ils apprennent encore à connaître. Il ne leur reste plus qu’à les gérer, ce qui s’avère plus difficile qu’ils ne le pensaient au départ. Jetés directement dans le grand bain parental, les relations de Nikki et Jason entre eux et avec leurs proches sont mises à l’épreuve alors qu’ils tentent désespérément de naviguer entre les hauts et les bas de la parentalité — tout en s’accrochant à leurs enfants et à leur santé mentale.

Le casting comprend Esther Smith, Rafe Spall, Oliver Chris, Sian Brooke, Darren Boyd et Robyn Cara. La série a été créée par Andy Wolton, qui se veut aussi le scénariste et un producteur exécutif. Jim O’Hanlon s’occupe de la réalisation, en plus d’être un producteur exécutif.

Il n’y a pour l’instant aucune information concernant la saison 4 de Trying sur Apple TV+. Pas de date de sortie, pas d’information sur l’arrivée potentielle de nouveaux acteurs/actrices, rien. Il faudra donc attendre avant d’en savoir plus.

Les deux premières saisons sont actuellement disponibles sur Apple TV+. La troisième saison est en cours de diffusion, avec le huitième et dernier épisode qui sortira ce vendredi.