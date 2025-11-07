Apple TV poursuit son aventure documentaire – visuellement stupéfiante – avec Planète Préhistorique : l’ère glaciaire, une série en cinq épisodes produite par Jon Favreau, Mike Gunton et la BBC Studios Natural History Unit (à qui l’on doit aussi le très bon Planet Earth). Cette nouvelle saison transportera les spectateurs au cœur de l’ère glaciaire, plusieurs millions d’années après la disparition des dinosaures. La narration est toujours assurée par Tom Hiddleston, tandis que la musique originale est signée Hans Zimmer, Anže Rozman ainsi que Kara Talve pour Bleeding Fingers Music.

Le premier trailer de ce troisième volet a été diffusé il y a quelques heures, et c’est à nouveau un enchantement pour les yeux. Les premiers mammifères de notre Terre y sont décrits avec un luxe de détails proprement inouï, avec là encore comme effet de brouiller la frontière entre la représentation et la réalité. On s’y croit, et on regrette toujours autant qu’Apple n’ait pas proposé cette série au format Vidéo Spatiale pour son Vision Pro.

Une reconstitution scientifique fascinante de la faune du Pléistocène

Dans ce nouveau chapitre, les spectateurs découvriront les paysages changeants du Pléistocène — entre cycles de chaleur et de froid extrêmes — et les créatures étonnantes qui y ont évolué. Le docu-fiction proposera son lot de scènes spectaculaires, comme cet affrontement spectaculaire entre des rhinocéros laineux et des tigres à dents de sabre, une reconstitution aussi impressionnante que minutieuse, effectuée à partir des découvertes récentes de tissus et de restes fossilisés retrouvés dans le pergélisol. Le documentaire présentera également des espèces aussi étonnantes que des ours de 4 mètres, des tatous géants Doedicurus, ou ien bencore les mammouths colombiens aux défenses démesurées.

Une prouesse visuelle et scientifique

Recréé avec un réalisme saisissant grâce aux effets spéciaux de Framestore, Prehistoric Planet: Ice Age (titre anglais) explore en 5 chapitres différents biotopes de l’ère glaciaire, comme les vastes toundras, les déserts ou bien encore les prairies en expansion d’un monde en totale mutation. En mêlant à la fois la rigueur scientifique à une mise en scène cinématographique, Planète Préhistorique : l’ère glaciaire s’annonce déjà comme un énorme « banger » de cette fin d’année. La série démarrera sur Apple TV le 26 novembre prochain.