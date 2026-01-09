Selon The Elec, l’iPhone Fold, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple, sera le premier appareil de la marque à intégrer la technologie OLED « CoE » (Color Filter on Encapsulation) développée par Samsung. Cette nouveauté promet de rendre les écrans plus lumineux tout en réduisant leur épaisseur, ce qui va servir pour l’iPhone Air 2.

La technologie CoE marque une rupture avec la structure traditionnelle des dalles OLED. Habituellement, un film polarisant est placé au-dessus de l’écran pour atténuer les reflets et améliorer le contraste, au prix d’une absorption d’une partie de la lumière émise par les pixels.

Avec le procédé CoE, Apple supprimerait totalement ce polariseur. À la place, le filtre de couleur serait appliqué directement sur la couche d’encapsulation protectrice de l’OLED. Les avantages de cette architecture sont doubles. D’abord, il y a un gain de luminosité et d’efficacité. En retirant une couche absorbante, l’écran laisse passer plus de lumière sans consommer davantage d’énergie. Ensuite, il y a une finesse accrue. La suppression des strates superflues permet d’amincir l’ensemble de l’écran, contribuant potentiellement à un design d’iPhone plus svelte.

Un lancement prévu fin 2026 avant une extension à l’iPhone Air 2

Le calendrier industriel commence à se dessiner. Apple prévoit de proposer cette technologie avec l’iPhone Fold, dont la sortie est attendue au second semestre de 2026. Par la suite, la firme se chargerait d’étendre l’utilisation du CoE à l’iPhone Air 2 en 2027. La sortie de ce dernier aurait d’ailleurs été repoussée suite aux ventes décevantes du premier iPhone Air.

Toutefois, rien n’est encore gravé dans le marbre. La décision définitive concernant l’application du CoE et la commercialisation de l’iPhone Air 2 devrait être prise d’ici le troisième trimestre de cette année.

Si Apple prépare le terrain, son fournisseur et concurrent a une longueur d’avance. Samsung compte utiliser cette technologie (baptisée en interne OCF pour On-Cell Film) non seulement sur ses smartphones pliables Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, mais aussi sur le Galaxy S26 Ultra.

Attendu pour le premier trimestre de cette année, le Galaxy S26 Ultra deviendra ainsi le premier smartphone non pliant de Samsung à bénéficier de cet écran nouvelle génération, confirmant la maturité industrielle du procédé avant son adoption par Apple.