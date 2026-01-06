Samsung Display a brièvement exposé au CES 2026 un nouvel écran OLED totalement dépourvue d’un pli au centre, préfigurant la technologie attendue sur l’iPhone Fold, à savoir le smartphone pliable d’Apple. Cette démonstration furtive, repérée avant le retrait précipité du stand, confirme que les standards de qualité exigés par Apple profitent à l’ensemble de l’industrie.

Samsung Display supprime le pli avec son écran pliable

Le CES 2026 a permis d’apercevoir une évolution majeure par rapport aux générations actuelles. Alors que le Galaxy Z Fold 7 réduit déjà la visibilité du pli, celui-ci reste perceptible selon certains angles de vision. À l’inverse, le nouveau modèle présenté par Samsung Display affiche une surface parfaitement lisse.

Plusieurs médias qui ont pu voir de leurs propres yeux cet écran confirme qu’il n’a aucune pliure en comparaison avec le modèle actuel. Le fabricant promet un texte continu et sans interruption visuelle à travers la pliure, quel que soit l’angle de regard. Cette avancée est cruciale pour Apple, Samsung étant le fournisseur principal de ses écrans OLED.

Pour obtenir ce résultat sans pli, la conception interne de l’écran a été revue. Ming-Chi Kuo a précédemment rapporte que le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Fold utiliseront tous deux une plaque métallique percée au laser. Fournie par l’entreprise sud-coréenne Fine M-Tec, cette pièce est chargée de dissiper le stress mécanique généré lors du pliage.

Bien que ce composant structurel soit commun, Apple conserve la main sur la conception de son écran. La structure de la dalle, la méthode de lamination et le processus des matériaux pour l’iPhone Fold auraient été spécifiquement conçus par les ingénieurs d’Apple.

Apple et Samsung s’opposent sur le format

Si la technologie d’écran se rapproche, la philosophie du design diverge entre les deux groupes. Les rumeurs indiquent des formats très différents. Le Galaxy Z Fold 7 existant a un format haut et étroit avec un écran externe de 6,5 pouces et un écran interne de 8 pouces (ratios 21:9 fermé et 20:18 ouvert). En face, l’iPhone Fold aurait un design plus large et trapu. L’écran fermé mesurerait entre 5,3 et 5,5 pouces, s’ouvrant sur une dalle de 7,5 à 7,8 pouces au format 4:3.

L’exigence d’Apple pour un écran sans défaut semble avoir élevé le niveau technologique pour les deux constructeurs. La durabilité à long terme de ces nouvelles dalles reste à confirmer dans les mois à venir. Le calendrier de sortie se précise en tout cas : le Galaxy Z Fold 8 intégrant cette nouveauté devrait sortir cet été, tandis que l’iPhone Fold d’Apple est attendu pour septembre.