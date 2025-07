Apple et Samsung s’apprêtent à changer le marché des smartphones pliables avec des écrans sans pli visible, une avancée rendue possible par une technologie. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone pliable et le Samsung Galaxy Z Fold 8 partageront un même composant clé : une plaque métallique percée au laser, fournie par l’entreprise sud-coréenne Fine M-Tec.

Une solution pour éliminer la pliure

Le Galaxy Z Fold 7, récemment dévoilé, présente encore un pli au centre de son écran interne. Cependant, Ming-Chi Kuo affirme que les exigences strictes d’Apple pour un écran sans pli pour son iPhone pliable ont relevé les standards de l’industrie. Ainsi, le Galaxy Z Fold 8, qui sortira en 2026, devrait lui aussi adopter un écran sans pli visible. Cette avancée repose sur une plaque métallique percée au laser, développée par Fine M-Tec. Ce système permet de disperser les contraintes générées par la flexion de l’écran, réduisant ainsi le risque de déformation permanente.

Pour l’iPhone pliable, l’écran interne sera fourni par Samsung Display. Toutefois, c’est la plaque de Fine M-Tec qui jouera un rôle central dans l’élimination du pli.

Apple vise une production de masse de son iPhone pliable pour la seconde moitié de 2026, avec un lancement prévu la même année. Selon Kuo, le smartphone disposera d’un écran interne de 7,8 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces. Il inclura deux caméras arrière, une caméra frontale et un bouton d’alimentation intégrant Touch ID, délaissant Face ID. Cette décision pourrait refléter des contraintes d’espace ou une volonté de différenciation.