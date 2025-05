Apple franchirait un nouveau cap technologique avec son iPhone pliable, en s’appuyant sur un écran développé spécialement par Samsung. Il se trouve que cet écran utiliserait un procédé encore jamais vu sur un appareil pliable.

Un écran pliable aux standards Apple

Le leaker coréen yeux1122 affirme qu’Apple prévoit un écran personnalisé, conforme à ses standards élevés en matière de finesse, d’efficacité énergétique et de luminosité. Apple devrait même déposer une marque pour ce nouveau procédé, qui viserait à renforcer l’identité de son appareil pliable.

L’innovation viendrait notamment de l’intégration du capteur tactile directement dans la dalle et non sur une couche séparée. Ce procédé, connu sous le nom d’in-cell touch, permettrait de réduire l’épaisseur de l’écran de près de 19 % par rapport aux composants actuels du Galaxy Z Fold 6. Ce gain se traduirait par un appareil plus léger, mais aussi plus robuste, en particulier au niveau de la charnière, souvent point faible des smartphones pliables.

Samsung utilise généralement une technologie on-cell sur ses Galaxy pliables, où les électrodes tactiles sont appliquées sur une couche située au-dessus de l’OLED. Apple, en revanche, privilégie depuis plusieurs années la technologie in-cell sur ses iPhone, plus fine et plus réactive, mais jusqu’ici difficile à appliquer aux écrans pliables en raison des contraintes mécaniques.

Le futur écran d’Apple adopterait également un design ayant une forme qui, une fois dépliée, rappellerait celle d’un iPhone traditionnel, sans pli visible ni creux au niveau de la charnière — un problème récurrent sur les appareils concurrents.

Des caractéristiques techniques déjà évoquées

De précédentes fuites ont indiqué que l’iPhone pliable s’ouvrirait tel un livre, avec un écran intérieur de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, deux caméras arrière, une caméra frontale, un bouton d’alimentation intégrant Touch ID à la place de Face ID, ainsi qu’une batterie haute densité. Déplié, le smartphone ne mesurerait que 4,5 mm d’épaisseur, contre 9 à 9,5 mm une fois plié.

Enfin, il semble que la course à la finesse ne soit pas une simple coïncidence. D’après la fuite d’aujourd’hui, les efforts de Samsung pour réduire significativement l’épaisseur de son futur Galaxy Z Fold 7 pourraient bien s’inscrire dans une stratégie visant à répondre aux exigences d’Apple en tant que client pour ses écrans.