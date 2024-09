Dans moins d’une semaine, Apple annoncera ses quatre nouveaux iPhone 16. Ce sera à l’occasion d’une keynote qui se tiendra le 9 septembre à 19 heures (heure française). Et il se trouve que l’écran de l’iPhone 16 Pro Max aura un lien avec le Galaxy S25 Ultra de Samsung.

Bien qu’il reste encore beaucoup de temps avant que Samsung ne dévoile le Galaxy S25 Ultra (ce sera en 2025), des fuites et des rumeurs concernant l’appareil circulent fréquemment sur Internet. Aujourd’hui, le leaker Ice Universe rapporte que l’iPhone 16 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra auront des dimensions d’écran presque identiques. Il écrit :

When the iPhone 16 Pro Max is released, you will know more about the Galaxy S25 Ultra. Because the two have almost the same screen size, length, width, height, and bezel. But the S25 Ultra does not have the annoying dynamic island, Therefore, the front appearance of S25 Ultra… pic.twitter.com/p68qoAmbm7

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 3, 2024