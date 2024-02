Apple a fait son choix pour les fournisseurs de l’écran OLED du nouvel iPad Pro de 2024 : on retrouve Samsung et LG. Chacun s’occupera d’un modèle, selon The Elec.

Samsung et LG pour l’écran OLED de l’iPad Pro

Samsung s’occupe de la production de l’écran OLED pour l’iPad Pro de 11 pouces. LG devait aussi être de la partie, mais le groupe s’occupera finalement de l’écran OLED de l’iPad Pro de 13 pouces exclusivement. Les deux fournisseurs coréens ont débuté la production le mois dernier.

La situation peut naturellement évoluer au fil des mois. Samsung pourrait se mettre à également produire l’écran de 13 pouces ou LG pourrait produit l’écran de 11 pouces. Tout dépendra si la demande pour la tablette est importante et si chacun arrive à proposer assez de stock.

Mais le choix d’un fournisseur par taille d’écran au départ s’explique surtout par les changements dans les perspectives de demande d’Apple, ainsi qu’à l’instabilité de la capacité de production et du rendement des deux fournisseurs, qui sont tous deux encore en train de se familiariser avec les exigences d’Apple. Si l’on en croit les rumeurs, Apple veut proposer une qualité d’image inégalée, tout en ayant une tablette plus fine et un poids réduit.

Justement, une récente fuite a dévoilé les dimensions et on peut voir que la nouvelle tablette est effectivement plus fine :

Actuel iPad Pro de 11 pouces : 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

Nouvel iPad Pro de 11 pouces : 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

Actuel iPad Pro de 12,9 pouces : 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

Nouvel iPad Pro de 13 pouces : 281,5 mm x 215,5 mm x 5 mm

Les nouveaux iPad Pro OLED, qui devraient avoir la puce M3, seront normalement annoncés au mois de mars. Apple s’attendrait à vendre 8 millions d’exemplaires en 2024. C’est en recul par rapport aux premières estimations qui étaient de 10 millions d’unités.