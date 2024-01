Si l’on en croit le bien renseigné The Elec, les fournisseurs d’Apple auraient démarré la production de dalles OLED à destination de la prochaine gamme d’iPad Pro. L’arrivée des iPad Pro OLED en 2024 n’est plus une surprise, mais cette fois, le site d’info sud-coréen va plus loin et précise que les tablettes seront probablement commercialisées durant le mois d’avril prochain.

Sans surprise, Samsung Display et LG Display sont chargés de la production de ces dalles LPTO 11 et 13 pouces. Les spécifications globales de ces dalles seraient identiques à celles des modèles d’iPad Pro actuels (ProMotion, résolution globale) hormis bien sûr le fait que l’utilisateur bénéficiera de tous les atouts propres au dalles OLED (plus économes, avec un meilleure rendu des couleurs, noir parfait et donc contraste infini, etc.).

Les dalles OLED des iPad Pro 2024 couteraient beaucoup plus cher à produire, au point que les prix de vente de la nouvelle gamme pourraient presque doubler, avec un iPad Pro standard qui pourrait dépasser la barre des 2000 dollars. Voilà qui pourrait bien freiner des ventes d’iPad déjà en faiblesse depuis plusieurs trimestres, même si Apple se remplira bien les poches grâce à la sacro-sainte marge.