Le prochain iPad Pro aura le droit à un écran OLED, avec Samsung et LG qui s’occuperont de la production. Selon le média coréen Chosun Ilbo, la production de l’écran débutera aux alentours du mois de février.

Au vu de la date de production de l’écran, il semble peu probable qu’Apple annonce sa nouvelle tablette en mars, mois où le fabricant aime bien dévoiler de nouvelles tablettes. Il est donc possible que l’annonce attende plutôt la WWDC au mois de juin, voire plus tard.

Plusieurs rumeurs ont déjà vu le jour concernant l’iPad Pro de 2024. Apple proposerait deux tailles d’écrans, à savoir 11 et 13 pouces. Il y aurait donc une petite différence sur le second modèle puisqu’il gagnerait 0,1 pouce par rapport à la génération actuelle. D’autre part, Apple proposerait sa puce M3 que l’on retrouve dans les nouveaux MacBook Pro et iMac, ainsi qu’une nouvelle version de son clavier Magic Keyboard.

La principale nouveauté sautera aux yeux puisqu’il s’agira de l’écran OLED. Les modèles actuels ont le droit à une dalle LCD. Il est même question du Mini-LED sur le modèle de 12,9 pouces.

Qu’en est-il des autres iPad ? Une récente rumeur a affirmé qu’Apple envisageait un écran OLED sur les iPad Air et mini. Mais ce serait pour plus tard et non 2024.