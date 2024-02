Apple prépare de nouveaux iPad Pro et Air avec une sortie qui pourrait avoir lieu dès mars. En attendant la présentation, les dimensions ont fuité et on peut voir qu’Apple a décidé de réduire l’épaisseur.

Les dimensions des nouveaux iPad Pro

Selon 9to5Mac, l’iPad Pro OLED de 11 pouces aura une épaisseur de 5,1 mm, contre 5,9 mm pour le modèle existant. Pour le modèle de 13 pouces, ce sera 5 mm, contre 6,4 mm pour le modèle existant de 12,9 pouces. La différence est notable ici.

Dans le détail, les dimensions sont annoncées pour être les suivantes :

Actuel iPad Pro de 11 pouces : 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

Nouvel iPad Pro de 11 pouces : 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

Actuel iPad Pro de 12,9 pouces : 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

Nouvel iPad Pro de 13 pouces : 281,5 mm x 215,5 mm x 5 mm

Un gabarit aussi mince suggère un changement de design notable qui est rendu possible par une mise à niveau encore plus importante : la technologie d’affichage OLED. Les écrans OLED sont plus fins que les dalles LCD, ce qui permet à Apple de réduire l’épaisseur de ses tablettes.

En ce qui concerne les iPad Air, Apple va lancer deux modèles cette année : un modèle de 10,9 pouces et un autre de 12,9 pouces. C’est la première fois que cette gamme de tablettes aura deux tailles, la nouveauté ici étant le grand format. Le modèle de 10,9 pouces serait plus que similaire au modèle existant. Quant au modèle de 12,9 pouces, il aurait des dimensions similaires à l’actuel iPad Pro avec la même taille d’écran.

Les nouveaux iPad Pro auraient la puce M3, qui a fait ses débuts avec les Mac en 2023. Pour les iPad Air, ce serait la puce M2.