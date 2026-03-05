C’est ce week-end que la saison 2026 de la Formule 1 va débuter et Apple va diffuser chaque course, étant donné qu’il est le nouveau diffuseur. Quelques détails sont dévoilés dans un nouveau communiqué de presse.

La F1 en 4K Dolby Vision, une première

Parmi les éléments à retenir, il y a le fait qu’Apple TV diffusera les courses de Formule 1 en 4K Dolby Vision, ce qui est une première pour ce sport selon les dires d’Apple. Il y aura également du son 5.1 au lieu du traditionnel stéréo. Il y a aura également une couverture complète des Grand Prix, avec les courses bien sûr mais également une analyse complète.

Les spectateurs auront par ailleurs accès à 30 flux supplémentaires en direct pour toutes les sessions. Ceux-ci comprennent Driver Tracker pour une vue d’ensemble de la course, la télémétrie et le chronométrage en temps réel, un flux mixte embarqué qui bascule automatiquement entre les caméras embarquées au fur et à mesure que la course se déroule, et les flux Podium qui suivent de manière dynamique les pilotes en P1, P2 et P3 tout au long de la course.

Apple annonce aussi le support de la fonction Multiview afin de regarder quatre flux vidéos de F1 en même temps. Les spectateurs peuvent facilement débuter grâce à une disposition Multiview préconfigurée en un seul clic pour chaque équipe ou s’ils préfèrent encore plus de personnalisation, ils peuvent personnaliser leur propre Multiview et choisir les flux qu’ils souhaitent suivre. La fonction Multiview est disponible sur l’Apple TV 4K, les iPad et l’Apple Vision Pro.

Une diffusion sur Apple TV aux États-Unis pour le moment

Le Grand Prix d’Australie va ouvrir la saison 2026. En France, la diffusion se fera le 8 mars au petit matin à 5 heures.

Il y a un élément à prendre en compte : Apple TV est le nouveau diffuseur de la Formule 1, mais uniquement aux États-Unis pour le moment. Ce matin, Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services, a indiqué d’abord miser sur les États-Unis pour ce sport. Mais il n’a pas fermé la porte pour une disponibilité à l’international à l’avenir. À date, c’est Canal+ qui est le diffuseur de F1 en France.