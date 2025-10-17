Après le succès mondial du film F1 : le film, Apple et la Formule 1 renforcent leur collaboration avec un partenariat de cinq ans. Dès la saison 2026, toutes les courses de F1 seront diffusées en exclusivité en streaming sur Apple TV aux États-Unis. Rien ne change dans les autres et notamment en France où Canal+ reste le diffuseur local.

Apple s’offre les droits de diffusion de la Formule 1

L’accord garantit aux abonnés du service de streaming Apple TV un accès complet à la saison de F1, incluant toutes les séances d’essais, les qualifications, les courses Sprint et les Grands Prix. Pour attirer un public plus large, certaines courses et toutes les séances d’essais seront également disponibles gratuitement dans l’application Apple TV.

Mais l’ambition d’Apple va bien au-delà de la simple diffusion. La Formule 1 sera intégrée à l’ensemble des applications : actualités sur Apple News, intégration dans Apple Plans, playlists sur Apple Music, et même des contenus sur Apple Fitness+. L’application Apple Sports fournira quant à elle des classements en temps réel et des notifications via les activités en direct et un widget dédié. Autre point clé de l’accord, le service F1 TV Premium restera disponible aux États-Unis, mais uniquement via Apple TV, et sera inclus gratuitement pour les abonnés.

Ni Apple ni Formule 1 n’annoncent publiquement le montant de l’accord. Mais selon des indiscréations, Apple va payer 140 millions de dollars par an, soit 700 millions de dollars sur l’accord de cinq ans. Cela représente une hausse de 56 % par rapport aux 90 millions de dollars versés jusqu’à présentpar ESPN.

La F1 attire de plus en plus les jeunes

Ce partenariat stratégique vise à capitaliser sur la croissance fulgurante de la F1 aux États-Unis, qui comptait 52 millions de fans en 2024. Le profil des nouveaux adeptes est particulièrement intéressant pour Apple : selon une étude, 47 % d’entre eux ont entre 18 et 24 ans, et plus de la moitié sont des femmes.

Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services, déclare :

Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec la Formule 1 et d’offrir aux abonnés Apple TV aux États-Unis un accès privilégié à l’un des sports les plus passionnants et les plus dynamiques de la planète. L’année 2026 marque le début d’une nouvelle ère pour la Formule 1, avec de nouvelles équipes, de nouvelles réglementations et de nouvelles voitures pilotées par les meilleurs pilotes du monde. Nous sommes impatients d’offrir à nos clients une couverture premium et innovante, axée sur les fans, d’une manière que seul Apple peut proposer

Pour sa part, Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, déclare :

Il s’agit d’un partenariat extrêmement prometteur pour Apple et l’ensemble de la Formule 1, qui nous permettra de continuer à maximiser notre potentiel de croissance aux États-Unis grâce à un contenu adapté et à des canaux de distribution innovants. Nous nous connaissons bien, puisque nous avons passé les trois dernières années à travailler ensemble à la création de F1 le film, qui a déjà rencontré un énorme succès dans le monde entier. Nous partageons la même vision : faire découvrir ce sport extraordinaire à nos fans aux États-Unis et attirer de nouveaux fans grâce à des retransmissions en direct, des contenus captivants et une approche tout au long de l’année pour les fidéliser. Je tiens à remercier Tim Cook, Eddy Cue et toute l’équipe Apple pour leur vision et leur approche passionnée dans la mise en place de ce partenariat, et nous nous réjouissons à l’idée de passer les cinq prochaines années ensemble.

Les détails sur la production et les innovations spécifiques à la diffusion seront annoncés dans les mois à venir, promettant une expérience enrichie pour les fans de la première discipline du sport automobile.