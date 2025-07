Fort du succès de F1 le film, Apple ambitionne d’acquérir les droits de diffusion en streaming de la Formule 1 aux États-Unis, selon le Financial Times. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie d’Apple pour s’imposer dans le sport en direct.

Apple pourrait être le diffuseur de F1

Apple est en discussions actives pour obtenir les droits de streaming de la Formule 1 aux États-Unis, actuellement détenus par Disney via sa chaîne ESPN. Jusqu’à l’an dernier, ESPN bénéficiait d’une exclusivité pour renouveler son contrat sans concurrence. Désormais, le marché est ouvert et Apple se positionne comme un sérieux rival. Disney débourse actuellement 85 millions de dollars par an pour ces droits, mais l’audience croissante de la Formule 1 pourrait faire grimper la valeur du prochain contrat à plus de 121 millions de dollars annuels, selon les estimations.

Le succès de F1 le film, un carton au box-office avec plus de 300 millions de dollars de recettes mondiales, renforce l’intérêt d’Apple. La popularité grandissante de la Formule 1 aux États-Unis, dopée par le documentaire Formula 1 : Pilotes de leur destin de Netflix, joue également en faveur de Liberty Media, propriétaire américain de la Formule 1. L’audience a doublé, passant de 554 000 spectateurs en 2018 à 1,3 million pour les dix premiers événements de 2025.

Apple renforce sa présence dans le sport

Depuis 2022, Apple investit dans le streaming sportif avec la diffusion de la Major League Baseball (MLB) et de la Major League Soccer (MLS) sur Apple TV+. Ajouter la Formule 1 à son catalogue s’inscrirait dans cette logique. Après son exploitation en salles, F1 le film sera disponible en streaming sur Apple TV+, renforçant l’attrait de la plateforme pour les amateurs de sport automobile.

Cette compétition avec Disney illustre l’intensification de la bataille pour les droits sportifs. Alors que les négociations progressent, l’issue de cet accord pourrait redéfinir la diffusion de la Formule 1 aux États-Unis et consolider la position d’Apple dans le streaming sportif. En France, c’est Canal+ qui est le diffuseur.