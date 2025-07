Le dernier film en date d’Apple, F1 le film avec Brad Pitt, s’impose comme un succès au box-office. Depuis sa sortie à la fin juin, le long-métrage sur la Formule 1 a engrangé plus de 293 millions de dollars à travers le monde, surpassant ainsi les performances de Napoléon de Ridley Scott (221 millions de dollars) et Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese (158 millions de dollars), comme le rapporte Variety.

Un succès pour F1 le film au cinéma

Le film a démarré en trombe avec 146 millions de dollars de recettes mondiales lors de son week-end d’ouverture. Ce succès marque un tournant pour Apple, qui devient un acteur de plus en plus notable dans le monde du cinéma.

Cependant, tous les projets cinéma d’Apple ne rencontrent pas le même engouement. Par exemple, To the Moon (42 millions de dollars) et Argylle (96 millions de dollars) ont affiché des résultats décevants. Avec F1 le film, Apple semble avoir trouvé la formule pour captiver le public, notamment grâce à une stratégie de distribution bien pensée.

Un succès porté par l’IMAX et les marchés internationaux

Les projections en IMAX jouent un rôle clé dans ce triomphe. Elles représentent environ 20 % des ventes de places de cinémas, soit 60 millions de dollars à l’échelle mondiale. Par ailleurs, le film brille particulièrement à l’international. Hors États-Unis et Canada, où il a récolté 109,5 millions de dollars, les marchés les plus performants incluent la Chine (22 millions de dollars), le Royaume-Uni (17,3 millions de dollars), le Mexique (12,3 millions de dollars), la France (11,5 millions de dollars) et l’Australie (9,8 millions de dollars). En France spécifiquement, il a dépassé le million d’entrées.

Malgré ces résultats, le film fait face à un défi de taille. Avec un coût de production estimé à plus de 250 millions de dollars, auquel s’ajoutent 100 millions de dollars pour le marketing, le seuil de rentabilité reste élevé. Les studios, dont Apple, ne récupèrent généralement qu’environ 50 % des recettes domestiques et une part encore moindre à l’international. Ainsi, F1 le film n’a pas encore couvert l’ensemble de ses frais grâce aux seules ventes de places de cinéma.

En somme, ce succès au box-office renforce la présence d’Apple à Hollywood. Toutefois, la rentabilité du projet reste incertaine, La sortie en streaming sur Apple TV+ devrait se faire à l’automne… sauf en France à cause de la chronologie des médias. Chez nous, le film devrait débarquer sur Apple TV+ en novembre 2026 (17 mois après la sortie en salles).