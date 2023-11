Le film Killers of the Flower Moon a dépassé le cap des 100 millions de dollars au box-office et cela fait plaisir à Apple. C’est en tout cas ce qu’annonce Sean Gamble, le patron de Cinemark, une chaîne de cinémas américaine.

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers de Cinemark, Sean Gamble a affirmé qu’Apple et Amazon étaient « très satisfaits » par les résultats au box-office pour leurs films respectifs. Dans le cas d’Apple, il y a Killers of the Flower Moon. Le constructeur est le producteur du film de Martin Scorsese et Paramount est le distributeur.

Apple « ne fait que commencer », a déclaré le dirigeant. Ils opéraient à un niveau un peu plus modeste auparavant, et maintenant ils sont en affaires avec des réalisateurs de premier plan. Trois grands films voient le jour au cours des prochains mois : Killers of the Flower Moon, Napoléon et Argylle. Tous ces films arriveront dans les salles de cinéma grâce à des partenariats de distribution avec de grands studios, mais contrairement à CODA (qui a obtenu l’Oscar du meilleur film) ou aux films précédents d’Apple, le trio passera plusieurs semaines dans les salles de cinéma avant une diffusion sur Apple TV+.

Pour Killers of the Flower Moon, il s’agit en réalité d’un flop au box-office à cause du budget dépassant les 200 millions de dollars. Il faudrait au moins atteindre 500 millions de dollars au box-office pour que ce soit rentable. Apple va donc perdre de l’argent… du moins au cinéma. L’objectif pour le groupe est de se créer une image de marque premium, attirer de nouveaux abonnés sur Apple TV+ quand le film sera disponible dessus et gagner des Oscars.