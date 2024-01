Killers of the Flower Moon revient au cinéma ! Apple annonce que le film de Martin Scorsese sera de retour dans les salles à partir du 26 janvier. Cela concernera plus 1 000 cinémas dans le monde, en partenariat avec Paramount Pictures. La liste des villes n’est cependant pas communiquée.

Killers of the Flower Moon revient au cinéma

Apple a produit le film en déboursant plus de 200 millions de dollars. Autant dire que le budget est important. Malheureusement, le film ne fut pas un succès au box-office avec seulement 156,4 millions de dollars. Apple a donc techniquement perdu de l’argent. Il faut dire que sa durée de 3 heures et 26 minutes peut être un repoussoir pour beaucoup de personnes. Mais l’objectif est surtout d’avoir une image prestigieuse au niveau d’Apple TV+, puisque la plateforme de streaming est la seule à diffuser le film (sauf en France à cause de la chronologie des médias).

Cette nouvelle sortie au cinéma n’est évidemment pas anodine : Killers of the Flower Moon a obtenu 10 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Apple fait donc le maximum pour le remettre sur le devant de la scène. Les 10 nominations sont :

Meilleur film

Meilleur réalisateur (Martin Scorsese)

Meilleure actrice (Lily Gladstone)

Meilleur acteur dans un second rôle (Robert De Niro)

Meilleure photographie (Rodrigo Prieto)

Meilleur montage (Thelma Schoonmaker)

Meilleure création de costumes (Jacqueline West)

Meilleure musique de film (Robbie Robertson)

Le casting du film comprend notamment Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone et Robert De Niro. Le synopsis est le suivant :