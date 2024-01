Les nommés pour les Oscars 2024 ont été révélés et Apple TV+ a fait l’objet de 13 nominations au total. Cela concerne deux films, à savoir Napoléon et Killers of the Flower Moon. Ce dernier s’en sort bien mieux.

13 nominations pour Apple TV+ aux Oscars 2024

Napoléon de Ridley Scott a été nommé pour trois Oscars :

Meilleure création de costumes (Janty Yates et Dave Crossman)

Meilleurs décors (Arthur Max et Elli Griff)

Meilleurs effets visuels

De son côté, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese a obtenu 10 nominations aux Oscars :

Meilleur film

Meilleur réalisateur (Martin Scorsese)

Meilleure actrice (Lily Gladstone)

Meilleur acteur dans un second rôle (Robert De Niro)

Meilleure photographie (Rodrigo Prieto)

Meilleur montage (Thelma Schoonmaker)

Meilleure création de costumes (Jacqueline West)

Meilleure musique de film (Robbie Robertson)

Comme nous pouvons le voir, Killers of the Flower Moon s’en sort très bien, que ce soit au niveau de la quantité des nominations ou du prestige de certaines d’entre elles, dont les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice. À noter également que Killers of the Flower Moon et Napoléon s’affronteront pour l’Oscar de la meilleure création de costumes.

La 96e cérémonie des Oscars aura lieu dans le nuit du 10 au 11 mars 2024 (heure française). Parmi les autres productions qui ne sont pas liées à Apple TV+, il y a Oppenheimer de Christopher Nolan dominant avec 13 nominations. Pauvres Créatures de Yórgos Lánthimos en compte 11, là où Barbie en a 8. Citons également le film français Anatomie d’une chute avec 5 nominations, dont meilleur film.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple TV+ a déjà remporté des Oscars, dont un pour le meilleur film avec CODA.