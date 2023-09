Une nouvelle bande-annonce est disponible Killers of the Flower Moon. Il s’agit du prochain film de Martin Scorsese, produit Apple. Il sortira au cinéma avant de débarquer en streaming sur Apple TV+.

Au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune à la nation Osage, qui est devenue du jour au lendemain l’un des peuples les plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens a immédiatement attiré les Blancs, qui ont manipulé, extorqué et volé autant d’argent que possible aux Osages, avant de recourir au meurtre. Basé sur une histoire vraie racontée à travers la romance improbable d’Ernest Burkhart et de Mollie Kyle, le film Killers of the Flower Moon est une épopée criminelle western épique, où l’amour véritable croise le chemin d’une trahison indicible.

Leonardo DiCaprio incarne le rôle d’Ernest Burkhart, le neveu d’un puissant éleveur local (Robert De Niro) qui se retrouve mêlé aux meurtres de la nation Osage. Jesse Plemons incarne Tom White, l’agent principal du FBI chargé d’enquêter sur les meurtres. Pour information, le film a été conçu à l’origine pour que Leonardo DiCaprio joue l’agent du FBI, mais l’acteur a revu le scénario après avoir décidé de changer de rôle pour celui d’Ernest, plus ambigu sur le plan moral.

La sortie au cinéma de Killers of the Flower Moon se fera le 18 octobre. L’arrivée sur Apple TV+ aura lieu plus tard, sans date précise pour le moment. Nous savons seulement que la France n’y aura pas le droit en même temps que les autres pays à cause de la chronologie des médias. Cela implique un délai de 17 mois après la sortie en salles et donc une sortie en mars 2025 au plus tôt chez nous.