Killers of the Flower Moon, le prochain film de Martin Scorsese produit par Apple, se dévoile un peu plus aujourd’hui avec non pas une, mais deux affiches. Il y a également de l’évolution pour la sortie au cinéma.

Du nouveau pour Killers of the Flower Moon

La première affiche met en avant Leonardo DiCaprio. On retrouve aussi Robert De Niro et Lily Gladstone en plus petit. Sur la seconde affiche, Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone sont ensemble, là où Robert De Niro est absent.

Apple annonce par ailleurs que Killers of the Flower Moon, distribué par Paramount Pictures, aura finalement le droit à une sortie globale au cinéma. Apple avait initialement prévu une sortie limitée dans quelques cinémas le 6 octobre, mais ce sera finalement une sortie classique dans tous les cinémas. La date de sortie est fixée au 20 octobre dans le monde, mais il y aura visiblement des exceptions, dont en France. La date française est maintenue au 18 octobre, ce qui est assez logique sachant que les films sortent le mercredi chez nous.

D’autre part, le film sera disponible en IMAX. Quelques-uns ont y eu droit ou vont y avoir le droit. Cela inclut notamment Oppenheimer, The Marvels ou encore Dune 2.

Le synopsis du film est le suivant :

Au début du XXème siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l’un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de Blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d’argent Osage que possible avant de recourir au meurtre…

De l’attente pour l’arrivée sur Apple TV+ en France

Killers of the Flower Moon sortira donc au cinéma le 18 octobre. Le film de Martin Scorsese arrivera ensuite en streaming sur Apple TV+. Une date précise n’est pas encore communiquée. Mais les Français devront de toute façon attendre plus longtemps que les autres à cause de la chronologie des médias. Elle impose un délai entre la sortie au cinéma et sur les autres supports. Ici, le délai est de 17 mois. Cela signifie que ce ne sera pas avant mars 2025 sur Apple TV+ en France.