Killers of the Flower Moon, le prochain film de Martin Scorsese avec notamment Leonardo DiCaprio et Robert De Niro au casting, va sortir au cinéma et sa date de sortie est maintenant connue. Le film arrivera ensuite sur Apple TV+.

Précision pour la sortie de Killers of the Flower Moon

La date de sortie pour Killers of the Flower Moon au cinéma est octobre 2023, et ce dans le monde. Apple TV+ est en partenariat avec Paramount pour la distribution du film et ainsi proposer une expérience en salles. Il y aura une sortie dans quelques cinémas le 6 octobre et dans les autres le 20 du même mois. Cela concerne du moins les dates aux États-Unis. En France, la sortie pourrait bien être le 18 octobre sachant que les films sortent les mercredis chez nous, là où c’est le vendredi aux États-Unis.

Comme dit précédemment, Killers of the Flower Moon sortira sur Apple TV+ après la sortie au cinéma. Il n’y a pas encore une date précise pour la disponibilité en streaming. Mais une chose est certaine : les Français vont être coincés à cause de la chronologie des médias. Cette loi française impose un délai entre la sortie en salles et la sortie sur d’autres supports (VOD, DVD, Blu-ray, streaming). Pour des plateformes de streaming comme Apple TV+, le délai est de 17 mois. Ainsi, la disponibilité en France sur Apple TV+ devrait attendre mars 2025.

Réalisé par Martin Scorsese, d’après le best-seller éponyme de David Grann, Killers of the Flower Moon se déroule dans l’Oklahoma des années 1920 et décrit les meurtres en série de membres de la nation Osage, riche en pétrole, une série de crimes brutaux qui ont été connus sous le nom de « règne de la terreur ». Le film met en vedette Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion et Tantoo Cardinal.