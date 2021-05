Le film Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro va également sortir au cinéma en France. Il ne sera pas réservé qu’à Apple TV+. C’est, semble-t-il, la première fois que cela arrive pour un contenu de la plateforme de streaming d’Apple.

La filiale française de Paramount, qui distribue Killers of the Flower Moon, a confirmé à AlloCiné une sortie au cinéma en France. Il n’y a toutefois pas d’information quant à la date de sortie dans les salles obscures. Il n’y a pas non plus une date pour la sortie sur Apple TV+.

La grande question maintenant est de savoir maintenant comment Apple et Paramount vont gérer cette affaire. La France dispose d’une loi qui s’appelle la chronologie des médias. Elle impose des délais entre la sortie au cinéma et la sortie en DVD/Blu-ray, VOD, télévision puis streaming. Apple va-t-il d’abord diffuser Killers of the Flower Moon sur Apple TV+, puis plus tard dans les salles obscures ? Ou bien le film va-t-il d’abord sortir au cinéma et il faudra attendre 3 ans avant une arrivée sur Apple TV+ en France (comme l’impose la loi) ? C’est flou pour l’instant.

Basé sur le roman à succès de David Grann, Killers of the Flower Moon se déroule dans l’Oklahoma des années 1920. Le film relate l’histoire vraie des meurtres de plusieurs membres de la tribu indienne d’Osage en Oklahoma. Ils ont été assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leurs terres dans les années 1920. C’est le FBI qui va s’occuper de l’enquête.