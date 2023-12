Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese qui est produit par Apple, sera disponible dès demain en VOD, que ce soit à l’achat ou à la location. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour avoir le film avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone en streaming sur Apple TV+.

Le nouveau film de Martin Scorsese arrive en VOD

La disponibilité de Killers of the Flower Moon en VOD se fera le 5 décembre 2023 dans plus de 100 pays. Il y a toutefois un pays qui ne l’aura pas : c’est la France. En effet, la chronologie des médias impose un certain délai entre la sortie au cinéma et la disponibilité sur les autres supports (VOD, DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, streaming et télévision). En l’occurrence, l’attente pour la VOD est de quatre mois. Le film étant sorti le 18 octobre au cinéma, il faudra attendre février 2024 pour le découvrir en VOD en France. La sortie en DVD/Blu-ray pour le même créneau reste à confirmer.

Le film est long : 3 heures et 28 minutes. Apple, qui a déboursé environ 250 millions de dollars pour le film, sait qu’une telle durée peut être repoussante pour certaines personnes, ce qui peut expliquer pourquoi le box-office du film n’est pas terrible. « Demain, vous pourrez acheter ou louer Killers of the Flower Moon avant qu’il ne soit disponible en streaming sur Apple TV+. Ayez autant d’entractes que vous le souhaitez », a donc indiqué le compte X (ex-Twitter) officiel d’Apple pour les films. Pour rappel, Apple a critiqué les cinémas qui font des entractes.

Tomorrow you can buy or rent Killers of the Flower Moon before it becomes available to stream on Apple TV+ Have as many intermissions as your heart desires. pic.twitter.com/2ow4FqiltB — Apple Original Films (@AppleFilms) December 4, 2023

Qu’en est-il de la sortie en streaming sur Apple TV+ ? La date reste un mystère pour le moment. On peut imaginer que ce sera au début de 2024. Mais là encore, la France n’y aura pas le droit en même temps que les autres, toujours à cause de la chronologie des médias. En France, ce sera en streaming en mars… 2025. L’attente est de 17 mois.