Le film Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio est long : 3 heures et 26 minutes. Certains cinémas ont donc décidé de faire un entracte de quelques minutes pour que les spectateurs puissent se dégourdir les jambes. Mais cela ne plaît pas à Apple, qui produit le film, et à Paramount, qui le distribue dans les cinémas.

Pas d’entracte pour Killers of the Flower Moon

Deux chaînes de cinéma européennes ont fait un entracte de 6 à 15 minutes pour Killers of the Flower Moon. C’est le cas d’UCI Cinemas, une chaîne d’exploitants qui opère en Allemagne, en Italie, au Portugal et au Brésil. Près de 80 de ses cinémas ont fait un entracte de 6 minutes au milieu du film. Il y a aussi le cas de The Vue, une chaîne de cinémas basée au Royaume-Uni, et The Movies Haarlemmerdijk, un cinéma à Amsterdam.

Le problème est que le montage de Killers of the Flower Moon n’a pas été pensé pour qu’il y ait un quelconque entracte, qu’importe le moment du film. La coupure a donc dérangé Apple et Paramount qui n’ont pas hésité à contacter les chaînes de cinéma pour qu’elles arrêtent immédiatement la pause et diffusent le film de A à Z sans la moindre coupure. Aussi bien Apple que Paramount estiment que les cinémas ont violé leur contrat en scindant le film, selon Variety.

« J’ai cru comprendre que quelqu’un a diffusé le film avec un entracte, ce qui n’est pas correct. Il s’agit d’une violation et je dois donc me renseigner à ce sujet », a déclaré Thelma Schoonmaker, la monteuse du film et une collaboratrice de longue date de Martin Scorsese.

Pour sa part, Martin Scorsese a précédemment défendu la durée de Killers of the Flower Moon. « Les gens disent que c’est trois heures, mais allez, vous pouvez vous asseoir devant la télévision et regarder quelque chose pendant cinq heures ».

Une sortie prévue plus tard sur Apple TV+

Killers of the Flower Moon est sorti le 18 octobre et a enregistré 84,68 millions de dollars au box-office mondial. Pour donner un contexte, le film a coûté plus de 200 millions de dollars à Apple. Le groupe savait probablement qu’il n’allait pas le rentabiliser, mais cherche ici à avoir une image premium avec un réalisateur reconnu, un casting principal très connu (Leonardo DiCaprio et Robert de Niro) et de potentiels Oscars. Le film sera diffusé plus tard en streaming sur Apple TV+.